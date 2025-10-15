O ministro das Comunidades britânico, Steve Reed, mostrou-se “horrorizado”, depois de mulheres terem sido excluídas de participar na 12ª Corrida Solidária Anual Muçulmana, organizada pela East London mosque e pelo London Muslim Centre, no Victoria Park, em Tower Hamlets, em Londres.

Em declarações à LBC Radio, citadas pelo The Guardian, Steve Reed considerou como “absolutamente inaceitável” que mulheres tenham sido proibidas de “participar numa corrida num espaço público, quando homens o podem fazer”. “Não queremos um país onde os homens podem fazer coisas que são proibidas às mulheres. Não o podemos tolerar”, sublinha.

A corrida solidária de 5 quilómetros decorreu no último domingo, dia 12 de outubro, no Victoria Park, e juntou centenas de pessoas. Numa publicação no Instagram da organização, que promove o evento, lê-se que “a corrida está aberta a homens e rapazes de todas as idades, incluindo raparigas com menos de 12 anos”.

Já a East London mosque e o London Muslim Centre, no seu site, referem que o evento permitiu “angariar milhares de libras de para importantes causas no Reino Unido, mas também além-fronteiras”.

O autarca de Tower Hamlets, Lutfur Rahman, também é citado no site da organização, onde parabeniza os participantes da corrida. “Parabéns a todos, em especial aos jovens, aos idosos e à comunidade em geral pela participação”, lê-se.

O ministro das Comunidades britânico acrescentou, ainda, que a situação está a ser analisada pela Comissão de Igualdade e Direitos Humanos (EHRC, na sigla em inglês), dada a atenção que o assunto tem recebido. A EHRC “irá determinar possíveis violações da lei ou dos regulamentos e, de seguida, serão aplicadas sanções, se for adequado”, afirma Steve Reed.

De acordo com o The Guardian, um porta-voz da EHRC disse que “recebem todas as semanas queixas sobre alegadas atividades que violam o Equality Act 2010”, ou seja, a lei britânica que protege legalmente a população contra a discriminação no trabalho e na sociedade em geral. “Cada queixa é cuidadosamente analisada e são tomadas medidas quando necessário”, conclui o porta-voz da comissão.

Posteriormente, também a Câmara de Tower Hamlets garantiu, através de um porta-voz, que “contactou a East London mosque”, para que sejam esclarecidas as queixas. Sublinhando que não organizou o evento, a autarquia diz que “está empenhada em garantir que todas as atividades em Tower Hamlets são inclusivas e acessíveis”.

Face às queixas, a East London mosque, em comunicado, esclareceu que “encoraja as mulheres em participar em atividades desportivas” e que “a corrida solidária muçulmana é apenas uma das várias iniciativas que promovem a saúde, o bem-estar e as contribuições solidárias da comunidade”. Afirma, igualmente, que a instituição “ouve a comunidade e garante que os programas chegam a todos”.