O presidente do Governo espanhol garantiu numa entrevista recente que não se pronuncia sobre os vencedores do Prémio Nobel da paz ao ser questionado sobre o reconhecimento de María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela. No entanto, a imprensa espanhola nota que já felicitou publicamente seis premiados.

“Eu respeito e muito o trabalho de María Corina e espero, como sempre desejámos no governo espanhol, que a situação na Venezuela volte ao normal, que haja um processo claro e contundente de democracia”, começou por dizer Pedro Sánchez ao Cadena Ser.

O líder do governo espanhol sublinhou que o seu Executivo tem sido claro na rejeição dos resultados das eleições presidenciais que deram nova vitória a Nicolás Maduro e nas quais María Corina Machado foi impedida de concorrer. O Supremo Tribunal da Venezuela confirmou a votação, mas observadores independentes e a comunidade internacional acusaram o regime de falta de transparência e criticaram o facto de as atas não terem sido tornadas públicas. Vários Estados recusaram-se a reconhecer a vitória de Maduro.

“Temos sido contundentes na rejeição dos resultados. Mas não me pronuncio sobre o Prémio Nobel. Não vou avaliá-lo”, sublinhou. Porém, em pelo menos seis ocasiões o governante espanhol felicitou vencedores do Prémio Nobel da Paz através das redes sociais. Em 2018 — o ano em que foi eleito presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez falou sobre o reconhecimento de Denis Mukwege e Nadia Murad, pelo seu trabalho no combate e denúncia da violência sexual nos conflitos armados. “Com o seu testemunho, ação e compromisso, Denis Mukwege e Nadia Murad inspiram-nos a todos a continuar a lutar, a dizer já basta, por todas as mulheres e meninas vítimas de violência sexual nos conflitos armados”, destacou no X.

Con su testimonio, acción y compromiso, Denis Mukwege y Nadia Murad nos inspiran a todos a seguir luchando, a decir basta ya, por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados. #NobelPeacePrize #NobeldelaPaz

¡Enhorabuena! https://t.co/3L7o2bMRwM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2018

Também em 2020 Sánchez destacou o papel do premiado: o Programa Alimentar Mundial, da Organização das Nações Unidas. “Só podemos agir diante de desafios como a fome por meio de parcerias globais. Cooperação, solidariedade. Parabéns, WFP [sigla inglesa do programa], e um enorme agradecimento pelo seu trabalho, que é especialmente importante durante a pandemia”, sublinhou no X.

El Nobel de La Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos de @UN. Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena, @WFP y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. https://t.co/w3n3FpS0gH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2020

Antes de ser eleito presidente do executivo espanhol, Sánchez já tinha felicitado através da mesma rede social Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi, em 2014; o Quarteto para o Diálogo tunisino, em 2015; e em 2016 Juan Manuel Santo, à época Presidente da Colômbia.

Merecido #Nobel de la Paz. Malala y Satyarthi luchadores contra la opresión de niños y jóvenes y defensores del derecho a la educación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2014

Enhorabuena al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez por el merecido Nobel de La Paz. pic.twitter.com/hVyaRDHS8z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2015

Todo mi cariño y reconocimiento al presidente @JuanManSantos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2016

O silêncio também se estende ao Governo de Sánchez, que tem evitado comentar a entrega do Prémio Nobel a María Corina Machado. “Não me cabe a mim avaliar a decisão do comité do Nobel. Posso dizer que a Espanha é sempre um país comprometido com os direitos humanos, com a democracia e com a garantia de que a paz prevaleça em todo o mundo”, disse o ministro da Presidência à imprensa no dia em que foi conhecida a decisão de premiar a opositora de Maduro.

“Para mim, o Prémio Nobel, além das pessoas, é que assumimos um compromisso significativo com a paz em Gaza. Espero que essa paz também seja uma paz na Ucrânia, que seja em breve, e que Espanha esteja sempre comprometida com isso. E estamos firmemente comprometidos especificamente com a Aliança Atlântica, em ajudar a Ucrânia, e isso é algo que espero que o Presidente Trump valorize”, disse por sua vez o ministro da Defesa quando questionado sobre o assunto no mesmo dia. Já a primeira vice-presidente, María Jesús Montero, disse apenas que o Presidente Donald Trump “ficará um tanto chateado ou dececionado” por não ter recebido o prémio.

O Prémio Nobel da Paz de 2025 foi conhecido na sexta-feira passada. A líder da oposição venezuelana foi destacada pelo seu “trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

O Comité Nobel considerou María Corina Machado do Presidente Nicolás Maduro como “um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina”. “Numa altura em que a democracia está sob ameaça, é mais importante do que nunca defender os valores partilhados”, afirmou Jørgen Watne Frydnes, presidente do Comité norueguês.