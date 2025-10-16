Quarenta civis foram mortos e 170 ficaram feridos na quarta-feira em confrontos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, antes da entrada em vigor de uma trégua temporária, informaram esta quinta-feira autoridades de saúde afegãs.

O balanço foi divulgado por Karimullah Zubair Agha, diretor de Saúde Pública da província fronteiriça de Spin Boldak (no sul do Afeganistão), que confirmou que todas as vítimas reportadas eram civis que foram atingidos durante combates violentos registados na quarta-feira.

Após dias de trocas de fogo e ataques aéreos que agravaram a tensão entre os dois países vizinhos, Islamabad e Cabul acordaram uma cessação das hostilidades por 48 horas na noite de quarta-feira, com o objetivo de desanuviar a crise e retomar o diálogo.

A ONU apelou a um fim imediato dos confrontos e à proteção da população civil, avançando números preliminares inferiores — pelo menos 17 a 18 mortos e mais de 340 feridos do lado afegão — e alertando para o risco de desestabilização regional.

Os incidentes concentraram-se no eixo Spin Boldak (província de Kandahar, Afeganistão) e Chaman (província do Baluchistão, Paquistão), uma das principais passagens fronteiriças para o comércio bilateral e frequentemente palco de tensões.

Os dois lados trocam acusações de responsabilidade pelo agravamento da violência.

A recente trégua levou ao abrandamento dos combates, mas postos fronteiriços permaneceram parcialmente encerrados e o tráfego de mercadorias registou fortes condicionamentos, com as autoridades locais à espera de avaliações adicionais e de novos contactos políticos.