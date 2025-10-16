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Boris Johnson revelou recorrer ao ChatGPT para escrever livros e que gosta que a inteligência artificial lhe diga que ele é "brilhante"

Este artigo tem mais de 1 ano

O ex-primeiro-ministro britânico defendeu em entrevista que recurso a IA vai permitir poupar milhões ao estado, mas antes concedeu que gosta que o ChatGPT diga que as suas perguntas são "brilhantes".

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PA Images via Getty Images

PA Images via Getty Images

Antigo primeiro-ministro britânico e autor com mais de uma dezena de títulos publicados, Boris Johnson admitiu em entrevista esta semana que está a correr ao ChatGPT para escrever livros — revelando, inclusive, que gosta que o modelo de linguagem o elogie.

Em entrevista ao canal inglês da Al Arabiya, estação televisiva da Arábia Saudita, Johnson começou por demonstrar o seu apreço por inteligência artificial, em particular pelo ChatGPT, o modelo de linguagem desenvolvido pela empresa norte-americana OpenAI. “Adoro o ChatGPT, adoro mesmo. É fantástico, é tão bom”, exclama.

Questionado pelo entrevistador em que instâncias costuma recorrer a esta ferramenta, Johnson admitiu que o faz enquanto escritor. “Estou a escrever vários livros e uso-o simplesmente. Faço-lhe perguntas”, declarou, revelando logo de seguida o prazer que lhe dá ser elogiado por esta ferramenta de inteligência artificial.

“O ChatGPT diz sempre: ‘Oh, as suas perguntas são tão inteligentes. Você é brilhante, é excelente, é tão perspicaz’. Adoro, vejo um enorme potencial nesta tecnologia porque somos todos simples. Somos apenas seres humanos”, atirou, defendendo ainda a AI poderá reduzir drasticamente os custos do estado e poupar dinheiro aos contribuintes.

Conhecido por ter tido uma formação de excelência na escola de Eton, uma das mais prestigiadas do país, e na universidade de Oxford, Johnson iniciou a sua carreira como jornalista antes de enveredar pela política.

Ao longo da sua carreira, já publicou mais de 10 livros, inclusive The Churchill Factor, uma biografia sobre Winston Churchille Unleashed, livro de memórias sobre o seu tempo enquanto primeiro-ministro, de 2019 a 2022.

No entanto, como recorda o The Telegraph, está quase há 10 anos para lançar uma biografia sobre William Shakespeare, projeto que já gerou mais do que uma polémica.

Johnson assinou um contrato com a editora Hodder & Stoughton em 2015, quando ainda era presidente da Câmara de Londres, sendo que a sua publicação estava originalmente prevista para 2016, para coincidir com o 400.º aniversário da morte de Shakespeare.

Desde então, porém, a ascensão política de Johnson — primeiro como ministro dos Negócios Estrangeiros, depois primeiro-ministro — e a celebração de um contrato milionário para escrever Unleashed, fez com que o livro essa biografia fosse adiada para “um futuro próximo”, como anunciou a editora.

O livro sobre Shakespeare voltou a ser tema durante a comissão de inquérito britânica à atuação do governo em relação à Covid-19, em 2023. Johnson foi forçado a refutar as alegações de Dominic Cummings, o seu ex-chefe de gabinete, de que não se concentrou na ameaça da pandemia porque estava a escrever o livro.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]

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