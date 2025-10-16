Durante pelo menos seis meses, um homem terá violado o filho da mulher com quem mantinha uma relação, no Estado brasileiro de Minas Gerais. Seis anos depois, o suspeito, de 38 anos, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária em Aveiro, que revelou o caso através de um comunicado divulgado esta quinta-feira.

O “cidadão estrangeiro” aproveitaria quando a sua companheira ia para o trabalho, para ficar a sós na casa onde a família vivia com a criança de sete anos. Com essas condições reunidas, terá praticado “atos sexuais de relevo, de forma consciente”. Quando o caso foi conhecido, em 2019, o homem começou a ser procurado pela polícia do Brasil por crimes de abuso sexual de crianças.

Está agora indiciado de pelo menos três crimes de abuso sexual de crianças e poderá vir a ser condenado a uma pena de 15 anos de prisão. O detido será presente ao Tribunal da Relação do Porto para conhecer as medidas de coação tidas como adequadas.

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