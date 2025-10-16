A GNR deteve um homem de 44 anos por cultivo de canábis, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, e apreendeu 101 plantas daquele estupefaciente.

O suspeito foi detido esta terça-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gouveia, no âmbito de uma investigação por crime de furto.

“Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, tendo sido possível detetar diverso material relacionado com o cultivo de canábis, assim como recuperar e apreender diverso material relacionado com o crime de furto”, referiu o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

Da ação resultou a apreensão de 101 plantas de canábis, em diversas fases de crescimento, e diverso material utilizado no cultivo de produtos estupefacientes, uma balança de precisão e telemóvel.

A GNR apreendeu ainda artigos de vestuário, diversas ferramentas, um martelo e 80 euros.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.