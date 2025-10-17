As regiões montanhosas e a costa sul da ilha da Madeira encontram-se sob aviso amarelo devido à chuva, pelo menos até às 12h00 desta sexta-feira, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA alertou para a possibilidade de “precipitação que poderá ser por vezes forte e persistente”.

As previsões apontam para céu geralmente muito nublado e vento fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora), e a temperatura do ar deverá atingir os 27 graus celsius. O instituto prevê “períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser localmente intensos em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira”.

Na terminologia do IPMA, o aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e significa “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

A costa norte da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, não apresentam avisos esta sexta-feira.