Donald Trump encurta pena e liberta o ex-congressista George Santos

Na rede social Truth Social, Trump disse que George Santos “era um pouco ‘rebelde‘”, mas sublinhou que “há muitos rebeldes em todo o nosso país que não são condenados a cumprir sete anos de prisão“, lembrando o caso do senador democrata Richard Blumenthal, que mentiu sobre ter participado na guerra do Vietname durante vários anos.

“Ele era ‘um grande herói’ e dizia-o a todos os que quisessem ouvir — e depois aconteceu! Ele era uma FRAUDE COMPLETA E TOTAL. Ele nunca foi ao Vietname, nunca viu o Vietname, nunca participou nas batalhas lá, nem em qualquer outro lugar”, lembrou.

“Isto é muito pior do que o que George Santos fez. E pelo menos Santos teve a coragem, a convicção e a inteligência de SEMPRE VOTAR NOS REPUBLICANOS!”.

Santos fora expulso do Congresso após ter admitido forjar registos de doações e nomes de doadores para conseguir ser nomeado como candidato do Partido Republicano ao Congresso no estado de Nova Iorque em 2022. Após ser eleito nas legislativas desse ano, acrescentou a agência, uma parte da cidade de Nova Iorque e dos subúrbios a leste em Washington D.C..

No entanto, durante a campanha, segundo a Reuters, George Santos alegou ter andado na Universidade de Nova Iorque, ter trabalhado na Goldman Sachs e que os seus avós tinham fugido dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma destes acontecimentos era verdadeiro.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]