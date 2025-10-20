O deputado Rafael Massanga Savimbi formaliza na terça-feira a sua pré-candidatura à liderança da UNITA, maior partido na oposição angolana, disse esta segunda-feira a sua mandatária, acreditando na sua validação e vitória no congresso de novembro.

Segundo a deputada da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) Amélia Judith Ernesto, a formalização da candidatura de Massanga Savimbi, filho do fundador do partido Jonas Savimbi, acontece terça-feira, às 10h00 locais, em Viana, Luanda.

“Esperamos que a nossa candidatura tenha os requisitos solicitados pela comissão de mandatos e que seja aprovada e posteriormente vamos trabalhar pela vitória”, disse à Lusa a mandatária.

O XIV Congresso Ordinário da UNITA acontece entre 28 e 30 de novembro na capital angolana, sendo que o presidente cessante do partido, Adalberto Costa Júnior, foi o primeiro concorrente ao cargo a formalizar a sua candidatura.

Quanto à lista de mais de 100 personalidades, entre figuras históricas e dirigentes do partido, que manifestaram publicamente apoio à candidatura de Costa Júnior, Amélia Judith Ernesto minimizou tal manifesto, reiterando que o desafio de Massanga é a vitória.

“Nós não ficamos inibidos por isso, estamos a falar de um universo de 1.251 delegados, muitos da lista são membros do partido, mas nem todos são delegados, mas não estamos e nem vamos ficar inibidos por isso, partimos para este desafio em busca da vitória”, frisou.

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Rafael Massanga Savimbi anunciou a 7 de outubro a sua pré-candidatura à presidência do partido, afirmando que responde “ao chamado da História” e que quer unir o legado dos “ancestrais” às aspirações das novas gerações.

Rafael Savimbi evocou, na ocasião, o percurso da família e o legado político do pai, sublinhando que a decisão de concorrer resulta de um imperativo histórico e moral.

“Cresci num ambiente rodeado de homens e mulheres de coragem e luta, que forjaram um projeto no seu tempo, o projeto do Muangai. (…) Essa glória iluminou a minha infância, moldou a minha consciência e fez nascer em mim a certeza de que um dia eu teria de responder ao chamado da história, dos meus ancestrais e dos meus compatriotas”, afirmou.

O deputado, de 47 anos, recorda que o congresso acontece num “momento particular e histórico”, quando Angola se prepara para celebrar 50 anos de independência, a 11 de novembro, frisando que o país “continua a ser governado pelo mesmo partido”.

O presidente da UNITA, Adalberto Costa júnior, formalizou a sua recandidatura à liderança do partido, a 10 de outubro, ocasião em que a sua mandatária, Albertina Ngolo, prometeu “unir as forças da Nação” para conseguir a alternância de regime protagonizada pelo “filho de Angola”.

As candidaturas ao congresso devem ser entregues até 26 de outubro, seguindo-se um mês de campanha interna, entre 27 de outubro e 26 de novembro.