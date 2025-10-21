CCB alugou sala para evento da fundação dos Patriotas, a família política do Chega na Europa

A Fundação Patriots, que congrega eurodeputados do grupo Patriotas pela Europa do Parlamento Europeu, em que o Chega está integrado, apresenta-se na sua página, na Internet, como “uma fundação política europeia registada na Autoridade para os Partidos Políticos Europeus e as Fundações Políticas Europeias”, “composta por membros individuais que a representam em vários Estados-Membros, incluindo França, Bélgica (Flandres), Áustria, Itália, Eslováquia, Bulgária, Estónia e República Checa”, afirmando-se baseada “em princípios democráticos” e em oposição “a qualquer transferência de soberania nacional para organismos supranacionais e/ou instituições europeias”.

No seu site, tem publicações sobre o que chama “neo-feminismo” como ameaça à segurança das mulheres, o controlo da imigração como “grande desafio a vencer pela Europa” e, como exemplo de que a liberdade de imprensa está em risco nos países ocidentais, a prevalência de críticas ao governo de Viktor Orbán e ao seu autoritarismo, no poder na Hungria desde 2010.

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]

Pedro Penim, que também é diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, disse esta segunda-feira à agência Lusa que a sua posição “é uma coisa muito pessoal, mas tem as implicações que tem”. Questionado pela Lusa sobre se a sua opinião pessoal implicava não levar espetáculos do TNDM àquele centro cultural, Pedro Penim disse que “não há nenhuma previsão de o TNDM fazer espetáculos no CCB”.

O que Pedro Penim “na verdade estava à espera” era que, “de alguma forma, o conselho de administração [do CCB] se posicionasse relativamente a esta questão”, porque, “até ao momento”, não tem “nenhum dado, nenhuma explicação oficial para aquilo que aconteceu”.

Depois também “para poder, eventualmente, avaliar que implicações mais institucionais é que poderia ter”, sublinhou.

“No meu caso, e como diretor artístico, o que digo no ‘post’ mantenho, por uma questão também de coerência pessoal, de coerência política, de coerência artística até e cultural”, indicou.

Para Pedro Penim, “é necessário, de alguma forma, alguma justificação (…) minimamanete aceitável para aquilo que aconteceu”.

“Por isso, para já não há mais nenhuma implicação além desta implicação pessoal de, como digo no ‘post’, me distanciar publicamente daquilo que são as atividades do CCB, e acho que isso é a tal coerência que mencionava”, frisou.

Como diretor artístico do TNDM, acrescentou estar “ainda expectante àquilo que poderão ser as justificações por parte do conselho de administração, uma vez que, neste momento, também não há direção artística e, obviamente, também se trata de um aluguer de sala”, frisou.

Para Penim, porém o CCB “não é um espaço que não tenha um escrutínio, que não tenha depois uma consequência relativamente àquilo que é conteúdo mesmo quando são alugueres”, defendeu.

“O CCB desenvolve a sua atividade regendo-se por princípios de pluralismo e tolerância, valores espelhados na sua programação própria, seja ao nível dos espetáculos ou da atividade do Museu”, sublinha a administração do CCB, na nota enviada à agência Lusa.

Sem falar em nome do teatro que dirige a nível artístico, Pedro Penim admitu que os comentários que publicou nas redes sociais são “também uma forma de criar alguma pressão para que se perceba o que aconteceu”.

“E, mais uma vez, vincando esta ideia de que as instituições culturais não podem, não devem ser veículos de mensagens autoritárias, mensagens excludentes e mensagens que possam de alguma forma ferir suscetibilidades de comunidades”.

No caso da conferência realizada no CCB, Pedro Penim disse que “parecia até” ter havido “alguma tentativa” de lhe dar “invisibilidade”. Não é, contudo, por isso “que deixa de ter uma relação muito direta com a posição da instituição perante os públicos e perante a sociedade portuguesa”.

Sem pedir que o conselho de administração do CCB tenha uma posição com a mesma “dimensão” da sua “responsabilidade individual”, que pauta os princípios por que se rege, e não apenas a sua ‘persona pública’, Pedro Penim deefndeu que “definitivamente, há linhas vermelhas”.

“E acho que aqui se ultrapassou de forma muito taxativa essa linha vermelha”, concluiu.

Na nota do CCB, o conselho de administração sublinha ainda que “importa referir que, no mesmo dia e à mesma hora [da conferência], no Grande Auditório apresentava uma peça que assinala os 50 anos do Teatro O Bando, homenageando Agustina Bessa-Luís e João Brites, programada pelo CCB e com lotação esgotada — um exemplo do compromisso constante do Centro Cultural de Belém com a criação artística e a valorização da cultura portuguesa”.