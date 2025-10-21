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Grace Wales Bonner assume o lugar de Véronique Nichanian na Hermès

Este artigo tem mais de 1 ano

A maison anunciou a nova direitora criativa das linhas masculinas de pronto a vestir. A designer britânica de 35 anos apresenta a primeira coleção em 2027.

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Malick Bodian

Malick Bodian

Ao fim de 37 anos como diretora criativa da linha masculina de pronto a vestir, Véronique Nichanian deixa a Hermès e dá lugar a Grace Wales Bonner. A maison anunciou a saída da designer francesa há quatro dias e esta terça-feira revela que a criadora de moda britânica de 35 anos apresenta a sua primeira coleção em janeiro de 2027. 

Grace Wales Bonner é fundadora e diretora artística da marca Wales Bonner, pela qual venceu prémios como o CFDA Award for International Men’s Designer of the Year em 2021 e o British Menswear Designer of the Year nos Fashion Awards de 2024. “É uma profunda honra ser confiada com o papel de diretora criativa da moda masculina pronto a vestir da Hermès. É um sonho realizado iniciar este novo capítulo, seguindo uma linhagem de artesãos e designers inspiradores. Desejo expressar a minha gratidão a Pierre-Alexis Dumas e Axel Dumas pela oportunidade de trazer a minha visão para esta casa mágica”, diz a designer, em comunicado de imprensa.

“É com enorme gosto que recebemos Grace na família de diretores artísticos da Hermès. A sua visão sobre a moda contemporânea, o artesanato e a cultura contribuirá para moldar o estilo masculino da Hermès, fundindo a herança da Maison com um olhar confiante sobre o presente. O apetite e a curiosidade de Grace pela prática artística ressoam profundamente com a forma de pensar e a abordagem criativa da Hermès. Estamos no início de um diálogo mútuo e enriquecedor”, elogiou Pierre-Alexis Dumas, diretor artístico geral da Hermès.

Véronique Nichanian apresenta a última coleção em janeiro de 2026

Vincent Tullo

A britânica assume o posto que foi de Véronique Nichanian por 37 anos. A designer francesa vai apresentar a sua última coleção para a Hermès no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, durante a Semana da Moda de Paris outono/inverno 2026-2027. “Trabalhar para a Hermès desde 1988 tem sido um imenso prazer. Tenho muito orgulho em fazer parte desta grande família, na qual pude florescer e desfrutar de total liberdade criativa. Como alguém ligada ao trabalho manual e atenta à emoção que uma peça de roupa pode transmitir, procurei continuamente reinventar a minha abordagem ao vêtement-objet, desenvolvendo um guarda-roupa contemporâneo onde os materiais se misturam, as técnicas se combinam e a inovação e o património se unem. O meu desejo sempre foi criar roupas de hoje que perdurem no tempo. Para mim, não existe um homem Hermès; existem homens Hermès”, disse Véronique, em comunicado.

Em 2025 a família Hermès alcançou o topo da lista de mais ricos de França, ultrapassando Bernard Arnauld, da LVMH. A maison anunciou oficialmente em fevereiro que vai começar a produzir peças de alta-costura, com a expectativa de começar a apresentar coleções entre 2026 e 2027.

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]

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