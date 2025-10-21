Grace Wales Bonner assume o lugar de Véronique Nichanian na Hermès

Ao fim de 37 anos como diretora criativa da linha masculina de pronto a vestir, Véronique Nichanian deixa a Hermès e dá lugar a Grace Wales Bonner. A maison anunciou a saída da designer francesa há quatro dias e esta terça-feira revela que a criadora de moda britânica de 35 anos apresenta a sua primeira coleção em janeiro de 2027.

Grace Wales Bonner é fundadora e diretora artística da marca Wales Bonner, pela qual venceu prémios como o CFDA Award for International Men’s Designer of the Year em 2021 e o British Menswear Designer of the Year nos Fashion Awards de 2024. “É uma profunda honra ser confiada com o papel de diretora criativa da moda masculina pronto a vestir da Hermès. É um sonho realizado iniciar este novo capítulo, seguindo uma linhagem de artesãos e designers inspiradores. Desejo expressar a minha gratidão a Pierre-Alexis Dumas e Axel Dumas pela oportunidade de trazer a minha visão para esta casa mágica”, diz a designer, em comunicado de imprensa.

“É com enorme gosto que recebemos Grace na família de diretores artísticos da Hermès. A sua visão sobre a moda contemporânea, o artesanato e a cultura contribuirá para moldar o estilo masculino da Hermès, fundindo a herança da Maison com um olhar confiante sobre o presente. O apetite e a curiosidade de Grace pela prática artística ressoam profundamente com a forma de pensar e a abordagem criativa da Hermès. Estamos no início de um diálogo mútuo e enriquecedor”, elogiou Pierre-Alexis Dumas, diretor artístico geral da Hermès.