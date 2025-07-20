Família, artesanato e luxo: quem são os herdeiros da Hermès que ultrapassaram Bernard Arnault e são os mais ricos em França?

Há quase 200 anos Thierry Hermès criou um negócio especializado em artigos equestres. Nos dias de hoje, a empresa é provavelmente o maior império de luxo mundial. O caminho até aqui foi marcado por algumas mudanças, polémicas e dois detalhes que permaneceram intocados e podem explicar o crescimento exponencial dos últimos cinco anos: uma maison que privilegia a produção artesanal e que se mantém sob a liderança da mesma família. Laços familiares que se intensificaram desde uma batalha legal por um dos maiores conglomerados de marcas de luxo, há pouco mais de 10 anos, e que conduziram os Hermès para o topo do ranking dos maiores multimilionários franceses.

Depois de oito anos a liderar a lista dos mais ricos de França da publicação de economia Challenges, Bernard Arnault, o CEO do grupo de marcas de luxo LVMH (que tem uma participação no capital da revista), foi ultrapassado pela família Hermès. Os herdeiros, que controlam 66,7% da empresa, terão uma fortuna de cerca de 163,4 mil milhões de euros, um valor 5% mais alto do que em 2024. Por outro lado, a família Arnault, com 48% da LVMH, perdeu 38,6% da sua riqueza no último ano, e terá agora um património estimado em 116,7 mil milhões de euros, de acordo com as avaliações do mercado de ações. Mas quem é a família mais rica em França, que agora superou o maior multimilionário da Europa?

Os Dumas, os Puech e os Guerrand

São cerca de 100 herdeiros que, juntos, controlam mais de dois terços das ações da Hermès. A empresa foi fundada em 1837 por Thierry Hermès, e era especializada na produção artesanal de arreios para montaria. Em 1880, Charles-Émile Hermès, filho do fundador, abriu uma loja no número 24 da rua Faubourg-Saint-Honoré, em Paris, onde passaram a ser fabricados os acessórios de cavalaria sob medida. A mudança para artigos gerais em couro viria em 1922, seguindo em 1925 para roupas masculinas; joias em 1927 e relógios e sandálias em 1928. Em 1930, depois de três gerações de diretores descendentes diretos do fundador, Émile Hermès entregou a liderança da empresa familiar aos maridos das filhas, criando assim os três ramos que comandam a marca até a atualidade: os Dumas, os Puech e os Guerrand.

Quando Robert Dumas se juntou ao sogro nos anos 1930 (em 1951 assumiu a direção da empresa), a Hermès começou a produzir os artigos que são hoje parte do ADN da marca — como os lenços de seda popularizados por Jackie Kennedy ou a carteira que na década de 1950 foi rebatizada Kelly, em homenagem à princesa do Mónaco. E foi sob a liderança da família Dumas que a empresa seguiu pelas últimas sete décadas, com um breve período de transição entre 2006 e 2013 a ser gerida por Patrick Thomas, o único diretor da Hermès que não pertencia à família.