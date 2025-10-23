Uma informação errada que podia ter implicações sobre leituras políticas e responsabilidades técnicas foi entregue pela Carris à investigação ao acidente do elevador da Glória. Isto porque depois do descarrilamento, a 3 de setembro, a Carris escreveu na sua primeira nota informativa que o cabo de tração que cedeu tinha começado a ser usado “há cerca de seis anos”, no tempo de Fernando Medina — mas o novo relatório preliminar do Gabinete de Prevenção de Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários indica que na verdade o cabo só foi usado a partir de 2022, durante o consulado de Moedas.

A notícia é avançada pelo Expresso, que lembra que o relatório de 35 páginas concluído esta semana confirma que o cabo “não estava certificado para utilização em instalações para o transporte de pessoas” nem cumpria os requisitos da Carris.

Ao jornal, o gabinete disse que esta informação “correspondia ao conhecimento da investigação à data da sua redação, com base nos elementos até então recolhidos, documentais e testemunhais”.