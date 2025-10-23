A empresa intermunicipal Resialentejo, que gere o sistema de tratamento e valorização de resíduos urbanos de oito concelhos do distrito de Beja, tem em curso um investimento de oito milhões de euros para modernizar a triagem de recicláveis.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa sediada em Beja adiantou que o projeto de modernização e reconversão das suas unidades de triagem de recicláveis “tem como objetivo reforçar a capacidade de processamento” destas infraestruturas.

O investimento está avaliado em mais de oito milhões de euros e é financiado em cerca de 5,8 milhões de euros pelo programa operacional regional Alentejo 2030 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

No comunicado, a Resialentejo explicou que o projeto “contempla várias intervenções, nomeadamente na triagem do fluxo de embalagens, com a instalação de uma nova central de triagem com equipamentos fixos e obras de adaptação ao pavilhão existente”.

A par disso, o investimento inclui ainda “a aquisição de um empilhador telescópico e a execução da empreitada de fornecimento de energia elétrica à nova central”.

Já no fluxo de papel e cartão, está prevista “a remodelação da central de triagem existente e a aquisição de equipamentos móveis de movimentação, nomeadamente duas mini pás carregadoras e um empilhador telescópico”.

Quanto à triagem de recicláveis volumosos recolhidos seletivamente, o projeto da Resialentejo “inclui a construção de uma nova nave para a central de triagem”, que já foi executada.

Está também previsto o “fornecimento e montagem de um triturador de volumosos e a aquisição de uma giratória de rodas equipada com grifa”.

Criada em 2004, a Resialentejo é responsável pelo tratamento dos resíduos urbanos dos concelhos alentejanos de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa.

A empresa serve um total de 86.505 habitantes, numa área geográfica de 6.650 quilómetros quadrados.