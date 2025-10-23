Velório de João Queiroz realiza-se na sexta-feira e funeral no sábado em Lisboa

O velório do artista e professor João Queiroz, que morreu na quarta-feira, vai ter lugar na sexta-feira, em Lisboa, com o funeral marcado para sábado, anunciou esta quinta-feira a Galeria Miguel Nabinho.

De acordo com comunicado da galeria, o velório decorre na sexta-feira, a partir das 17h00, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nos Olivais Sul, enquanto a cerimónia fúnebre se realiza no sábado, às 10h30, seguindo-se o funeral no Cemitério dos Olivais.

O pintor João Queiroz, que morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 68 anos, em cuja obra a perceção e a paisagem se tornaram temas centrais, detém uma das expressões mais individuais da pintura portuguesa contemporânea, segundo curadores e críticos de arte.

Nascido em Lisboa, em 1957, o artista, que residia e trabalhava na capital, foi vítima de doença prolongada, anunciou a Galeria Miguel Nabinho na rede social Instagram.