A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) considera que o aumento da lista de espera de cirurgia oncológica, no primeiro semestre, é revelador da resposta insuficiente e inadequada do Governo para estes doentes, e apelou a uma resposta robusta.

Reconhecendo que houve esforço do executivo, o presidente da Liga, Vitor Veloso, em declarações à Lusa, considerou que tal esforço não foi consequente para uma resposta adequada, e alertou que são precisos mais meios e outros programas de incentivos, como em anos anteriores.

Vitor Veloso lembrou também as consequências de um aumento da lista de espera para a qualidade de vida dos doentes e famílias envolvidos, e destacou que a resposta do Governo não correspondeu às necessidades dos doentes.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgou esta sexta-feira que são mais de 7.500 os doentes que aguardavam cirurgia oncológica no final de junho, a grande maioria nos hospitais públicos, que tiveram um aumento de 4,7% na lista de espera.

Os dados constam da monitorização aos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro semestre deste ano que indica que, a 30 de junho, existiam 7.538 utentes a aguardar cirurgia oncológica programada, 7.468 dos quais no setor público.