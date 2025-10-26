O Arsenal continua em grande na presente temporada e, no regresso à Liga dos Campeões, somou a sexta vitória consecutiva e o nono jogo seguido sem perder. Ainda assim, o destaque da receção ao Atlético de Madrid (4-0) acabou por ser outro: Viktor Gyökeres. Frente aos colchoneros, o avançado sueco bisou no espaço de três minutos e colocou fim à série de nove jogos sem marcar, voltando a fazê-lo mais de um mês depois. Nesse sentido, o ex-jogador do Sporting voltou a ser um dos nomes mais falados dos gunners nos últimos dias.
Viktor voltou a colocar a máscara para brilhar na noite das estrelas: Arsenal goleia Atl. Madrid com bis de Gyökeres
“Não foi preciso conversar. Ele só precisava de um abraço, de alguém que olhasse para ele e se alegrasse com a sua felicidade após o jogo. Acho que todos ficámos muito felizes porque ele merece isso”, partilhou Mikel Arteta na antevisão ao jogo deste domingo. Já o ex-avançado Troy Deeney mostrou-se crítico com Gyökeres. “Estão a obrigar-me a defender que, na verdade, ele está a jogar bem porque marcou. Não estamos a falar de um avançado de topo, estamos a fazer de alguém que é muito bom, que joga bem e que está a jogar bem para a equipa, mas aquela equipa não vai além de [Bukayo] Saka e dos dois médios. Não é ele que faz a diferença, é isso que quero dizer. Gyökeres não marcou mais do que Welbeck, mas devíamos falar dele como se marcasse tanto quanto Haaland. Porquê? Ele não está no patamar de Haaland nem de Harry Kane”, comentou.
???? ???????????????????????????????? ⚪️
???? Crystal Palace
???? 2pm (UK)
???? Premier League
????️ Emirates Stadium
???? @airwallex pic.twitter.com/rHwn9u3WPm
— Arsenal (@Arsenal) October 26, 2025
Com Gyökeres no ataque, ao lado de Leandro Trossard e Bukayo Saka, o Arsenal começou mais forte, mas só conseguiu efetuar o primeiro remate depois dos 30 minutos, com Trossard a atirar para as mãos de Dean Henderson (33′). Pouco depois, Declan Rice desbloqueou o jogo de bola parada, cobrou o livre para a área e, depois de um desvio, Eberechi Eze marcou à antiga equipa com um grande pontapé (39′). Ao intervalo, Arteta lançou Cristhian Mosquera para o lugar de William Saliba e, na sequência de mais um livre, Henderson fez uma enorme defesa a remate de Rice e, na recarga, Gabriel Magalhães cabeceou à barra (50′). Seguiu-se a entrada de Edward Nketiah para o lugar de Yéremy Pino e de Gabriel Martinelli por troca com Saka, mas a toada ofensiva dos gunners manteve-se.
Golo bola parada do Arsenal ???? Lei do Eze.
???????????????????????????? @premierleague | @Arsenal 1 x 0 @CPFC
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 26, 2025
Nos últimos minutos do jogo, Will Hughes substituiu Daichi Kamada, numa fase em que o Crystal Palace estava bem menos intenso, com o Arsenal a controlar. Já com Mikel Merino, Piero Myles Lewis-Skelly, Jefferson Lerma, Borna Sosa e Christantus Uche em campo, os gunners seguraram o triunfo pela margem mínima e mantiveram o primeiro lugar da Premier League, com quatro pontos de vantagem para o Bournemouth (1-0). Gyökeres somou a quinta jornada consecutiva do Campeonato inglês sem marcar, num jogo em que travou muitos duelos intensos, grande parte deles perdidos, com Maxence Lacroix.