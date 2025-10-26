O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visita na próxima semana vários países da região do Indo-Pacífico, anunciou este domingo o Pentágono, que considera a zona o seu “teatro prioritário”.

Em comunicado, o Departamento de Defesa precisa que a viagem inclui o Havai, o Japão, a Malásia, o Vietname e a Coreia do Sul.

Um dos principais motivos da deslocação é exortar os aliados dos Estados Unidos a aumentarem as suas despesas com a defesa, “perante as crescentes ameaças regionais”.

Esta será a segunda viagem do chefe do Pentágono à região, depois da primeira o ter levado a Guam, às Filipinas e ao Japão, em março.

Coincidirá também com a visita do Presidente Donald Trump à Ásia, onde se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, na quinta-feira.

O Departamento de Defesa descreve a região do Indo-Pacífico como um “teatro prioritário”, num contexto de tensões com a China.

Durante uma viagem a Singapura, em maio, onde participou no Diálogo de Shangri-Lá, o maior fórum de segurança e defesa da Ásia, Pete Hegseth afirmou que os Estados Unidos estavam a “reorientar (a sua estratégia) para dissuadir qualquer agressão por parte da China comunista”.

“A ameaça representada pela China é real e pode estar iminente”, afirmou.