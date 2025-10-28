A Apple alcançou esta terça-feira uma valorização bolsista de quatro biliões de dólares. A fabricante do iPhone foi a terceira empresa da história a consegui-lo, depois da Nvidia, em julho, e da Microsoft, que já tinha descido desta marca mas voltou a alcançá-la também na sessão desta terça-feira, após o anúncio de um acordo com a OpenAI.

As ações da Apple chegaram a valer, no início da sessão, 269,87 dólares, um máximo histórico. Segundo os analistas citados pela Reuters, as vendas do novo modelo do iPhone, lançado em setembro, estão a impulsionar o desempenho da empresa em bolsa. A nova gama iPhone17 está a registar vendas superiores aos modelos anteriores. As ações da Apple avançaram cerca de 13% desde o lançamento da nova gama, a 9 de setembro.

“O iPhone representa mais de metade dos lucros e receitas da Apple e quantos mais telefones eles consigam fazer chegar às mãos das pessoas, mais conseguem atrair as pessoas para o seu ecossistema”, afirma Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management, citado pela Reuters.

A marca dos quatro biliões de dólares durou apenas alguns minutos. Ao início da tarde desta terça-feira as ações da Apple estavam a ceder 0,1% para os 268 dólares, o que coloca a empresa com uma capitalização bolsista a rondar os 3,9 biliões de dólares. A Apple apresenta resultados esta quinta-feira.