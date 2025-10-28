Na DS Automobiles, um dos construtores de luxo do grupo Stellantis, o DS 4 cede o seu lugar ao DS Nº4, com a ligeira modificação na denominação a servir para marcar o facto de, a partir de agora, passar a oferecer uma versão 100% eléctrica. O modelo visa representar o que de melhor este construtor gaulês consegue produzir para representar o savoir-faire francês, em que o requinte e o cuidado colocado nos pormenores, suportado num trabalho de acabamentos quase artesanal, pretendem fazer a diferença.

O DS Nº4 assume-se como uma berlina do segmento C, à semelhança do seu antecessor, o mais vendido no mercado europeu e o segundo mais importante comercialmente em Portugal. Em relação ao DS 4 introduzido em 2021, o novo DS Nº4 mantém o comprimento (4,40 m), a largura (1,87 m), a altura (1,49 m, com antena) e a distância entre eixos (2,675 m), mas muda o suficiente para ser visto como um novo veículo, sem dúvida devido à nova grelha mais esguia e mais horizontal, no que é reforçada pela também nova assinatura luminosa, além de mudanças mais ligeiras no interior dos faróis frontais e farolins posteriores. A tudo isto temos de juntar as jantes de 19”, que agora são oferecidas como equipamento de série.

A umas linhas exteriores sofisticadas e atraentes, o DS Nº4 junta um habitáculo que visa cativar quem aprecia o estilo tão francês do rococó. O tablier é clean e elegante, com a consola central a surgir elevada envolvendo melhor quem se senta nos bancos anteriores. Os bons materiais e a construção cuidada completam o conjunto. O espaço à frente é bom e o acesso fácil, mas quem se senta atrás poderá sentir-se algo mais limitado. Caso a DS tivesse adoptado um chassi similar ao utilizado pelo novo Peugeot 308, com largura e altura similares, mas com mais 5,5 cm entre eixos, certamente se viajaria melhor no banco traseiro. Lá atrás, a nova berlina da DS Automobiles disponibiliza uma bagageira com 360 litros na versão híbrida plug-in (PHEV), 390 na eléctrica e 430 na híbrida.

O DS Nº4 começa por ser oferecido com três níveis de equipamento, nomeadamente Pallas, Jules Verne e Étoile. Em termos mecânicos, o modelo mais acessível monta a mais recente mecânica híbrida a gasolina do grupo, que extrai 145 cv da junção do motor 1.2 turbo (com três cilindros e 136 cv) com uma unidade eléctrica a 48V com 55 cv. Esta versão, que usufrui de uma caixa automática de dupla embraiagem que o torna mais agradável de utilizar, é proposta por valores a partir de 37.550€. Igualmente disponível, de momento, está o DS Nº4 E-Tense, a versão 100% eléctrica que monta um motor com 212 cv alimentado por uma bateria com uma capacidade de 58,3 kWh brutos (54 kWh úteis, recarregável a 11 kW em AC e 120 kW em DC), que lhe permite uma autonomia de 450 km em WLTP. O DS nº4 100% eléctrico é proposto a partir de 46.850€.