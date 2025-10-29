O homem que ateou fogo a um hostel, no Porto, em junho de 2023 foi esta quarta-feira condenado a três anos de internamento, por um período mínimo de três anos e um máximo de 10 anos.

Durante a leitura do acórdão, no Tribunal São João Novo, no Porto, a presidente do coletivo de juízes explicou que o incendiário, considerado inimputável, vai ficar na ala psiquiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, no distrito do Porto.

A 30 de junho de 2023, o homem, de 58 anos, ateou fogo num hostel, na Rua Duque de Saldanha, no Porto, com recurso a chama direta, depois de lhe pedirem para desocupar o quarto.

Além deste incêndio, o homem estava ainda acusado de ter ateado fogo, a 26 de dezembro de 2023, às instalações do Hospital Padre Américo, em Penafiel, causando avultados prejuízos materiais e o fecho de uma ala daquela unidade hospitalar, mas a sua autoria não ficou provada.

“O tribunal não considerou que ficou provado que provocou o incêndio no hospital“, referiu a magistrada.

O homem, que sofre de esquizofrenia paranoide, já teve sucessivos internamentos e tem um “extenso passado criminal”, afirmou a juíza.

Motivo pelo qual, acrescentou, precisa de ter acompanhamento e tomar a medicação.

“Tem mesmo de tomar a medicação”, alertou a magistrada.

A presidente do coletivo de juízes disse ainda esperar que o homem, sem retaguarda familiar, aproveite o internamento para se capacitar.