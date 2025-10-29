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A Força Aérea da Ucrânia acusou hoje a Rússia de um ataque com 126 aparelhos aéreos não tripulados durante a noite de terça-feira, atingindo infraestruturas na cidade de Chernihiv, no norte, e Odessa, no sul.

De acordo com a Força Aérea de Kiev, 80 dos 126 drones eram aparelhos aéreos não tripulados (drones) de ataque Shahed, eram de fabrico iraniano.

Do total de drones lançados na terça-feira à noite, 93 foram neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas e os restantes atingiram uma dezena de locais não especificados pela Força Aérea.

Infraestruturas no centro de Chernihiv, norte da Ucrânia, foram um dos alvos deste último ataque russo, de acordo com as autoridades locais.

Na região de Odessa, os drones russos atingiram centrais de energia e infraestruturas do setor dos transportes, disse a administração militar regional ucraniana.

O ataque provocou cortes de energia em algumas zonas da Ucrânia.

Chernihiv e Odessa foram duas das regiões mais afetadas pela atual campanha de ataques russos de longo alcance, que visou principalmente as centrais elétricas e de gás da Ucrânia.