As autoridades moçambicanas encontraram os últimos cinco corpos desaparecidos há duas semanas no naufrágio de uma embarcação com 21 tripulantes na Beira, centro de Moçambique, elevando para nove o total de mortos, foi esta quarta-feira anunciado.

Os corpos foram detetados na terça-feira, dentro da embarcação naufragada, a cerca de 25 metros de profundidade, disse à Lusa a delegada na Beira da Autoridade Reguladora do Transporte Marítimo (Itransmar) moçambicana, Anabela Chaúque.

“Já foram localizados todos, porque localizaram a embarcação e estavam mesmo dentro da embarcação”, explicou a delegada do Itransmar, acrescentando que devido ao estado de decomposição dos corpos, quatro indianos e um moçambicano, e das condições no local, só foi possível retirar os restos mortais de um dos tripulantes.

O incidente ocorreu em 16 de outubro, quando uma embarcação naufragou na baía da Beira, transportando 14 tripulantes de nacionalidade indiana e sete moçambicanos, para assistência e troca de tripulação do navio tanque Sea Quest, ancorado na área, segundo informação anterior do Itransmar.

Entretanto, os trabalhos de resgate, disse Anabela Chaúque, vão ser reforçados com mergulhadores sul-africanos voluntários, além da comunidade marítima local.

“Ainda não sabemos qual vai ser o passo de hoje, se puxamos a embarcação até à Praia Nova e tiramos os corpos a partir de lá ou tiramos os corpos, um por um, a partir dali mesmo. Ainda não sabemos”, acrescentou.

Poucas horas após o incidente foram recuperados os corpos de três cidadãos indianos, tripulantes da embarcação, e um quarto três dias depois, durante as operações de busca.

Com a localização destes últimos corpos sobe para nove o total de mortos, dos quais oito indianos e um moçambicano.

No momento do naufrágio tinham sido resgatados com vida seis tripulantes moçambicanos e outros seis indianos.