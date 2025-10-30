A GNR constituiu como arguidos quatro homens por furto de metais não preciosos, no concelho da Guarda, e apreendeu 280 quilos de cobre durante uma ação de fiscalização rodoviária.

“Os militares da Guarda abordaram um veículo e verificaram que este transportava uma grande quantidade de cobre, cuja proveniência não foi devidamente justificada”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda numa nota enviada à agência Lusa.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e 53 anos, foram constituídos arguidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda na terça-feira.

Estão indiciados pela prática do crime de furto de metais não preciosos.

Foram apreendidos 280 quilos de cobre, uma viatura e uma cisalha manual, “normalmente utilizada na prática deste tipo de ilícito”, adiantou a GNR.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito da Guarda e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.