A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve seis pessoas em diferentes momentos da mobilização que levou manifestantes às ruas de Lisboa durante a quarta greve geral conjunta entre UGT e CGTP. Além dos detidos, a PSP identificou duas pessoas, segundo comunicou a força policial num comunicado enviado às redações a relatar a operação dos agentes no acompanhamento dos protestos.

As primeiras detenções registaram-se pelas 17h20, cerca de três horas depois do início da caminhada dos manifestantes que partiram do Rossio em direção à Assembleia da República. A PSP detetou “um grupo de cerca de 150” pessoas que se tinha separado da concentração que já estava junto à escadaria do Parlamento.

Esse pequeno grupo seguiu em direção ao Chiado e, ao longo do caminho, relatam as autoridades, provocou “diversos danos”, nomeadamente com graffitis em fachadas de prédios residenciais e comerciais. Perseguidos pelos agentes, acabaram intercetados perto do Largo do Carmo, sem antes alguns dos integrantes deste grupo terem reagido com violência à abordagem dos polícias. Por esse motivo, dois deles foram detidos por resistência e coação sobre funcionário e outros dois foram identificados.

Outro homem foi detido quando decidiu passar calmamente as barreiras de segurança que separavam os manifestantes das escadas da Assembleia da República. Captado por várias câmaras de televisão, o manifestante subiu tranquilamente em direção aos polícias e acabou intercetado pelos agentes que controlavam, à distância, os manifestantes.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

A distância voltou a encurtar-se já perto das 19h30, quando uma dezena de agentes desceu as escadas em direção à barreira de segurança, onde, por essa altura, ardiam vários objetos retirados de caixotes do lixo por manifestantes. Enquanto os polícias usavam um extintor para apagar as chamas, o grupo que mais desafiou as autoridades na parte final dos protestos continuou a atirar garrafas de vidro.

“Os polícias no local necessitaram de, por duas vezes, apagar focos de incêndio, ateados por manifestantes. Em virtude da persistência de tal incivilidade, foi ativado o Regimento de Sapadores Bombeiros que apagou o incêndio que lavrava em caixotes do lixo”, descreveu a PSP através de um comunicado.

“Após ter sido extinto o foco de incêndio, os manifestantes foram encaminhados para as artérias adjacentes à Rua Correia Garção, para evitar que fossem efetuados mais danos ao património. No final da manifestação, cerca das 20h38, foram detidos três indivíduos por resistência e coação sobre funcionário e ofensas à integridade física qualificada.”

Nesta operação, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP contou com o reforço da Unidade Especial de Polícia e foi também apoiado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros. Ao longo da marcha dos manifestantes, vários agentes garantiram a segurança e permitiram o corte de várias ruas.