Eurovisão. Vencedor de 2024 devolve troféu em protesto contra a participação de Israel

O cantor Nemo Mettler, que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2024 ao representar a Suíça com a canção pop The Code, anunciou quinta-feira nas redes sociais que enviou para Genebra o troféu recebido pela European Broadcast Union (EBU), responsável por organizar o evento. “Mesmo que eu seja imensamente grato por tudo o que essa experiência [vencer a Eurovisão] me proporcionou como pessoa e artista, neste momento não sinto que este troféu pertença à minha prateleira”, afirmou Nemo.

O artista, que se define como não-binário, explicou a sua decisão recordando que a participação de Israel na Eurovisão está confirmada mesmo após uma Comissão das Nações Unidas concluir que as forças israelitas estão a cometer genocídio em Gaza. “Devolvo o meu troféu com gratidão e deixo para a EBU a mensagem de que devem viver o que afirmam. Espero pelo momento em que as palavras e as ações se alinhem”, concluiu, referindo que a Eurovisão diz representar “a unidade, a inclusão e a dignidade para todas as pessoas”.