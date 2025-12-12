Eurovisão. Vencedor de 2024 devolve troféu em protesto contra a participação de Israel

O cantor Nemo Mettler, que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2024 ao representar a Suíça com a canção pop The Code, anunciou quinta-feira nas redes sociais que enviou para Genebra o troféu recebido pela European Broadcast Union (EBU), responsável por organizar o evento. “Mesmo que eu seja imensamente grato por tudo o que essa experiência [vencer a Eurovisão] me proporcionou como pessoa e artista, neste momento não sinto que este troféu pertença à minha prateleira”, afirmou Nemo.
O artista, que se define como não-binário, explicou a sua decisão recordando que a participação de Israel na Eurovisão está confirmada mesmo após uma Comissão das Nações Unidas concluir que as forças israelitas estão a cometer genocídio em Gaza. “Devolvo o meu troféu com gratidão e deixo para a EBU a mensagem de que devem viver o que afirmam. Espero pelo momento em que as palavras e as ações se alinhem”, concluiu, referindo que a Eurovisão diz representar “a unidade, a inclusão e a dignidade para todas as pessoas”.
A manifestação do artista é mais uma entre as diversas que o evento tem recebido como boicote à participação de Israel na próxima edição, confirmada pela União Europeia de Radiodifusão (UER) após uma discussão que resultou na saída de vários países como protesto. A lista final de nações participantes deve ser divulgada até ao final deste ano. Em 2022, a Rússia foi impedida de participar no certame após a invasão à Ucrânia.
Trabalhadores da RTP contestaram o Conselho de Administração do canal público relativamente à participação de Portugal, que mantém-se confirmada até ao momento. Dezassete músicos e intérpretes, porém, anunciaram em comunicado na quarta-feira que se recusam a representar Portugal na Áustria em 2026 caso vençam o concurso da RTP.
*Texto editado por Cátia Andrea Costa