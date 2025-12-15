O Debate da Rádio entre os oito candidatos às eleições presidenciais de 2026 vai realizar-se a 2 de janeiro, sexta-feira, depois de todos os frente a frente televisivos e antes do arranque oficial da campanha eleitoral, no dia 5. O debate começa às 9h30 com transmissão em simultâneo em direto na Rádio Observador, Antena 1, Renascença e TSF.

O debate entre André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes pode ainda ser seguido através das plataformas digitais, via streaming vídeo, de cada uma das rádios que organizam o Debate da Rádio.

A primeira volta das eleições presidenciais de 2026, para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, tem lugar no dia 18 de janeiro.

Desde 2015 que se realiza o Debate da Rádio. A moderação é da responsabilidade dos jornalistas Rui Pedro Antunes, do Observador, Natália Carvalho, da Antena 1, Susana Madureira Martins, da Renascença, e Judith Menezes e Sousa, da TSF.