Quase 24 horas depois de deter um suspeito do ataque à Universidade de Brown, em Rhode Island, a polícia decidiu libertar o homem, assumindo que “as evidências apontam para outra direção”, segundo o procurador geral de Rhode Island, Peter Neronha, em conferência de imprensa citada pela CNN. O chefe de polícia, Oscar L. Perez, disse também que não há provas suficientes para acusar ninguém no momento.

De acordo com Perez, o FBI “seguiu pistas e chegou à localização de um indivíduo de interesse”, que será o homem de 24 anos natural do Wisconsin que foi encontrado durante a madrugada de domingo num quarto de hotel em Conventry, no Estado de Rhode Island, onde fica a Universidade de Brown. Entretanto, os indícios “não foram confirmados” ao longo do dia e o suspeito acabou por ser libertado, disse Perez.

“Tenho experiência suficiente para saber que às vezes seguimos numa direção e depois precisamos repensar e seguir para outro lado, e isto é exatamente o que aconteceu nas últimas 24 horas”, disse Neronha, assegurando que “não há base para considerar este homem uma pessoa de interesse”. O procurador geral ainda lamentou o facto de o nome do homem detido no domingo ter sido divulgado. “Vamos continuar a investigação com muito cuidado”, garantiu.

Depois da divulgação da libertação do homem, a Universidade de Brown lançou um comunicado a informar que as forças de segurança continuam a investigar e que a polícia local “não acredita haver nenhuma ameaça imediata à comunidade de Brown”. Entretanto, as buscas continuam, envolvendo múltiplas agências, entre a polícia de Providence e o FBI, e o departamento de segurança pública duplicou o seu efetivo nas ruas.

Logo a seguir ao tiroteio, a Universidade divulgou um comunicado a informar que a polícia tinha uma pessoa sob custódia, o que acabou por desmentir a seguir. Donald Trump chegou a anunciar a detenção nas redes sociais, mas depois foi obrigado a voltar atrás.

O ataque do último sábado resultou em duas mortes e nove feridos. O atirador escapou depois de ter atirado sobre estudantes numa sala de aulas no edifício de engenharia da faculdade, quando as portas exteriores estavam abertas e estavam a ocorrer exames. Ainda não se sabe porque foi atingida uma sala em particular.