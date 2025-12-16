Um novo estudo apresentou a primeira descrição formal de alguns dos sons que compõem o dialeto vocal da orca ibérica, uma população considerada criticamente ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

O estudo, liderado por Javier Almunia (Universidade de La Laguna, Tenerife), em colaboração com a Fundação Loro Parque e o CIRCE, representa um marco científico e abre caminho a novas linhas de investigação sobre a comunicação, o comportamento e a proteção desta população singular, noticiou na segunda-feira a agência Europa Press.

Há mais de duas décadas que a Fundação Loro Parque colabora estreitamente com o CIRCE para estudar e proteger estas orcas, que também se tornaram recentemente conhecidas por interagirem com veleiros no estreito de Gibraltar.

O CIRCE é também a única organização autorizada a realizar investigação científica com esta população em Gibraltar, o que permitiu reunir um dos conjuntos de dados científicos mais valiosos de toda a região, explicou a Fundação Loro Parque em comunicado, depois do estudo ter sido publicado na revista ‘Journal of Marine Science and Engineering’.

As orcas que vivem no Loro Parque e anos de progresso científico contribuíram para este resultado.

Javier Almunia, professor da Universidade de La Laguna, salientou que, pela primeira vez, foram descritos alguns dos sons que compõem o repertório vocal da orca ibérica.

“Estes sons, até então desconhecidos, permitir-nos-ão compreender melhor como se comunicam e como se organizam socialmente, algo essencial para a sua proteção”, observou.

O estudo baseou-se numa boia acústica de banda larga, inicialmente testada em Tenerife e utilizada em maio de 2025 perto de Barbate.

A tecnologia captou vocalizações nítidas de orcas ibéricas, suficientes para descrever quatro classes distintas de sons – as primeiras já identificadas para esta população – e, adicionalmente, vocalizações de 40 Hz de baleias-comum, associadas a comportamentos alimentares e nunca antes registadas no estreito, cliques de cachalotes e assobios de golfinhos, refletindo a extraordinária biodiversidade da zona.

Por outro lado, a boia revelou uma camada persistente de ruído antropogénico, dominada por embarcações e ecobatímetros.

Este ruído constante obriga os cetáceos a comunicar num ambiente acústico saturado, o que pode representar uma ameaça à sua sobrevivência em corredores com intenso tráfego marítimo.

Uma das principais mensagens do estudo é o papel transformador da monitorização acústica passiva de última geração.

Estas ferramentas permitem o estudo contínuo e não invasivo de animais em ambientes complexos como o estreito de Gibraltar, fornecendo informações essenciais sobre comunicação, alimentação, movimentação e como respondem às pressões humanas, como o tráfego marítimo e o ruído subaquático.

Para o coautor do estudo e diretor do CIRCE, Renaud de Stephanis, os resultados desta investigação “apoiam fortemente a criação de um observatório permanente de monitorização acústica no estreito, um dos corredores marítimos mais movimentados do planeta”.

Esta investigação realça ainda a importância de combinar dados obtidos em instituições zoológicas como o Loro Parque, onde são possíveis estudos detalhados e controlados, com informação recolhida na natureza.

Só integrando ambas as abordagens será possível obter uma compreensão completa e precisa do comportamento, da comunicação e das necessidades de conservação da orca-ibérica, uma população extremamente vulnerável com apenas 37 indivíduos.