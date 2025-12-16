Dois homens de 20 anos foram esta terça-feira detidos em Gondomar por suspeitas de tentativa de homicídio, roubo e sequestro agravados, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, os factos tiveram lugar em 26 de agosto, naquele concelho do distrito do Porto, tendo os suspeitos entrado “ilegitimamente na residência de uma das vítimas, que conheciam, e que ali se encontrava na companhia de dois amigos, agredidos fisicamente com recurso à instrumentalização de uma arma de fogo”.

Posteriormente, prossegue a nota de imprensa, os suspeitos apropriaram-se de dinheiro e objetos de valor, “avaliados em mais de 20 mil euros”.

Surpreendidos pela fuga de duas das vítimas, os suspeitos obrigaram a terceira a circular numa viatura por diversas artérias de Gondomar, Porto e Vila Nova de Gaia, sendo libertada quando os suspeitos se aperceberam da movimentação e presença de viaturas policiais, descreve a PJ.

Cerca de 10 dias depois, acrescenta o comunicado, os suspeitos voltaram à “habitação do ofendido que haviam sequestrado e surpreenderam-no enquanto dormia” e, “desconfiando que este tê-los-ia denunciado às autoridades, agrediram-no violentamente na zona da cabeça e tronco com recurso a uma arma de fogo, causando-lhe lesões graves que lhe provocaram risco de vida e que o obrigaram a uma intervenção cirúrgica, que motivou o seu internamento hospitalar durante 12 dias”, lê-se ainda.

Na sequência da investigação, a PJ reuniu também “elementos de prova que reforçam os indícios da prática dos referidos crimes e, ainda, de tráfico de estupefacientes”.

Segundo a polícia, detidos possuem antecedentes criminais e policiais por crimes contra a integridade física, contra o património, tráfico de droga e posse de arma proibida.

Os dois jovens vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.