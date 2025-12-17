Nick Reiner, acusado de homicídio do primeiro grau dos pais, Rob e Michele Reiner, vai ficar em prisão preventiva, sem possibilidade de sair sob fiança, até ao próximo dia 7 de janeiro, noticiou a CNN. Nick fez esta quarta-feira a primeira aparição em tribunal após se detido, tendo o seu advogado considerado que era “demasiado cedo” para se declarar inocente ou culpado.

A ida de Nick Reiner ao tribunal foi breve, aparecendo para renunciar ao seu direito a um julgamento rápido. Alan Jackson, o principal representante da equipa de três advogados, justificou esta decisão à imprensa por estarem em causa “questões muito, muito complexas e sérias“, num caso que tem de ser tratado “de forma minuciosa, mas com muito cuidado, e examinado, analisado e avaliado”.

A acusação formal foi feita na passada terça-feira, numa conferência de imprensa, havendo ainda uma “alegação especial” contra Nick Reiner pelo facto de ter usado uma arma perigosa — neste caso, uma faca.

Relatório lista “homicídio” como forma da morte

Entretanto, esta quarta-feira, o médico legista do condado de Los Angeles divulgou os registos da causa de morte do casal Reiner, informando que morreram vítima de “múltiplas lesões por força cortante”.

Já a forma da morte, indicou ainda o médico-legista, foi determinada como sendo “homicídio”, ou seja, causada mesmo por outra pessoa. Já o termo de “lesões por força cortante” é usado quando se tratam de ferimentos por uma faca.

A data da morte foi também descoberta. Rob e Michele Reiner foram mortos no domingo, no mesmo dia em que os seus corpos foram descobertos no quarto principal da sua casa em Los Angeles. Segundo uma fonte citada pela CNN, foi a filha, Romy, que encontrou os pais quando os foi visitar naquele dia, por volta das 15h00, na hora local. Depois de os ver, correu para a sua casa, que fica do outro lado da rua, para dizer a uma amiga para chamar o número de emergência.

Filhos de Rob Reiner quebram silêncio e dizem que pais eram “melhores amigos”

Também esta quarta-feira, os outros filhos de Rob e Michele Reiner quebraram o silêncio num primeiro comunicado desde a morte dos pais, encontrados este domingo pelas autoridades.

“Não há palavras que possam descrever a dor inimaginável que sentimos a cada momento do dia”, lê-se na declaração de Jake e Romy Reiner citada pela CNN. “A perda terrível e devastadora dos nossos pais […] é algo que ninguém deveria passar. Eles não eram apenas nossos pais; eram os nossos melhores amigos“, escreveram.

“Estamos gratos pelas inúmeras condolências, gentileza e apoio que recebemos não só da família e amigos, mas também de pessoas de todas as esferas da vida“, acrescentaram os filhos, que pediram ainda “respeito e privacidade, que as especulações sejam moderadas com compaixão e humanidade, e que os pais sejam lembrados pelas vidas incríveis que viveram e pelo amor que deram”.