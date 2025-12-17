O poder de compra em Portugal aumentou para 82,4% da média europeia em 2024, 1,3 pontos percentuais acima de 2023, mantendo o país a 15.ª posição entre os 20 países da zona euro e a 18.ª da União Europeia.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2023 e 2024 o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Portugal, expresso em Paridades de Poder de Compra (PPC), passou de 81,1% para 82,4% da média da União Europeia (UE), mantendo-se, contudo, as posições do país nos rankings europeus destes indicadores.

No que se refere à Despesa de Consumo Individual per capita, apontada pelo INE como “um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias” (enquanto o PIBpc é sobretudo um indicador do nível de atividade económica), fixou-se em 85,7% da média da União Europeia em 2024, mais 0,2 pontos percentuais do que no ano anterior.

Neste indicador, Portugal ocupava a 15.ª posição na zona euro e a 17.ª na União Europeia, o que compara com a 14.ª e a 16.ª posições, respetivamente, no exercício anterior.