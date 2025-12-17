O Reino Unido acordou com a União Europeia o regresso ao programa europeu de intercâmbio de estudantes e profissionais Erasmus+ em janeiro de 2027, noticiou o The Guardian.

Com este regresso, os estudantes britânicos poderão voltar a participar nos intercâmbios universitários, mas também em programas desportivos, formações profissionais ou estágios, por toda a União Europeia. Também os estudantes dos restantes Estados-membros, como os estudantes portugueses, poderão voltar a candidatar-se aos mesmos programas no Reino Unido, com a isenção de propinas internacionais.

Em 2020, o Reino Unido abandonou o programa Erasmus+ na sequência do Brexit. O antigo primeiro-ministro, Boris Johnson, chegou a dizer que o programa não era vantajoso, nomeadamente do ponto de vista financeiro. Agora, em 2025, o governo de Keir Starmer pretende regressar ao programa europeu, numa tentativa de fortalecer as relações entre o Reino Unido e a União Europeia. O primeiro-ministro britânico já teria dito em novembro que o Reino Unido “precisava de se aproximar de Bruxelas”.

Numa declaração conjunta, o comissário europeu do Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, e o tesoureiro geral e ministro do Gabinete do Governo, Nick Thomas-Symonds, indicam “aguardar com expectativa que esta oportunidade se concretize”.

“Congratulam-se com o facto de os termos específicos desta associação, incluindo os termos financeiros mutuamente acordados, representarem um equilíbrio justo entre as contribuições do Reino Unido e os benefícios que o programa oferece e abrirem caminho à participação do Reino Unido no programa em 2027”, referem em comunicado.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X, reagiu, dizendo que “trazer de volta o Erasmus+ para os jovens” significa “abrir a porta a novas experiências partilhadas e amizades duradouras”.

“Hoje, damos mais um passo na nossa renovada parceria estratégica entre a UE e o Reino Unido. Concluímos as negociações para a associação do Reino Unido ao programa Erasmus+ em 2027”, escreveu.