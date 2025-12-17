A Smart anunciou o regresso para breve do seu modelo mais conhecido, o popular Fortwo, o coupé com apenas dois lugares, pequeno para ser ágil na cidade e com formas ousadas e versáteis. Trocará a denominação Fortwo por #2, para estar mais de acordo com a nova nomenclatura do construtor. Ao que tudo indica, o novo citadino mantém todos os argumentos que fizeram do Fortwo um sucesso, reforçado com o know-how da Geely e o respectivo banco de órgãos.

O novo Smart #2 tem chegada ao mercado agendada para o final de 2026 3 fotos

A Smart está irreconhecível como fabricante de automóveis. Depois de 26 anos a vender sobretudo o seu modelo mais pequeno e acessível, o Fortwo, o construtor que pertencia integralmente à Mercedes evoluiu de forma surpreendente em 2019, com os chineses da Geely a assumir 50% do capital. Ao contrário do que acontecia até então e num período em que fazia sentido apostar tudo na mobilidade eléctrica, o sócio chinês controlava tudo o que era preciso para tornar a marca mais competitiva, das plataformas aos motores, passando pelas baterias e pelo software. Mas a gama que a nova Smart criou desde 2022 é composta exclusivamente por berlinas e SUV de maiores dimensões e com potência e sofisticação reforçadas, nomeadamente com os #1, #3 e #5, uma vez que de momento o #6 ainda é exclusivo da China.

Depois de uma série de teasers, a Smart revelou fotografias de protótipos do #2 em fase de testes, curiosamente em pista, muito provavelmente o terreno menos propício ao pequeno citadino que, nos tempos do Fortwo, não ultrapassava 2,7 metros de comprimento e não tinha o comportamento em condução desportiva como um dos seus trunfos. Parece que os veículos de teste ainda recorrem a chassis do “velho” Fortwo, sendo que a Smart garante que o #2 se manterá fiel aos valores do primeiro modelo da marca, lançado em 1998.

Apesar deste respeito pela imagem do Fortwo, é de esperar que o #2 exiba uma estética com óbvias semelhanças com os outros modelos da marca. Lamentavelmente, a Smart (ainda) não revelou se o sucessor do Fortwo manterá a tracção traseira que caracterizava o modelo, ou se optará por colocar o motor à frente, o que seria uma vantagem para um veículo de dimensões tão compactas. Resta esperar que o #2 chegue ao mercado, o que deverá acontecer no final do segundo semestre de 2026.