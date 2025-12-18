André Ventura surge em primeiro lugar em duas novas sondagens para as eleições presidenciais, uma da Intercampus para o Now e outra do ICS/ISCTE para a SIC e Expresso. Em ambas Luís Marques Mendes surge em segundo lugar (numa delas empatado com Henrique Gouveia e Melo) — o que significa que se as presidenciais fossem hoje seria provável uma segunda volta entre o líder do Chega e o social-democrata.

No barómetro da Intercampus, de novembro para dezembro, o presidente do Chega subiu 2,8 pontos percentuais (encontra-se agora com 18,7%), o que permitiu ultrapassar Marques Mendes, que há um mês estava em segundo. O candidato apoiado pelo PSD aparece agora com 16,9%. E há vários destaques João Cotrim Figueiredo sobe a terceiro; António José Seguro surge em quatro e Henrique Gouveia e Melo cai para quinto.

O ex-presidente da IL surge com 13,6% nas intenções de voto, quando há um mês estava nos 11,5%; Seguro tem 12,8%, tendo crescido face aos 11,1% de novembro e Gouveia e Melo desceu consideravelmente de 15,5% para 11,9%. Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe aparecem com 6,4%, 4,3% e 3,9%, respetivamente.

De resto, numa segunda volta das eleições, Marques Mendes venceria Ventura com 55,8% contra 30,1%.

Já na sondagem do ICS/ ISCTE para a SIC e Expresso, André Ventura também surge em primeiro lugar, com 17% das intenções de voto (22% com distribuição de indecisos), seguido de perto por Luís Marques Mendes, com 15% (20% com a distribuição de indecisos) e Henrique Gouveia e Melo, exatamente com os mesmos valores do social-democrata.

António José Seguro aparece na sondagem com 11% (14% com distribuição de indecisos) e João Cotrim Figueiredo com 8% (10% com distribuição de indecisos) — sendo que dos cinco principais candidatos só o socialista e o liberal sobem da última sondagem para a atual. Se as eleições fossem hoje, Catarina Martins teria 4% (5% com distribuição de indecisos), seguida de António Filipe com 2% (3% com distribuição de indecisos) e Jorge Pinto com 1%.

Nesta fotografia do momento, relativamente a cenários de segunda volta, André Ventura perde independentemente do adversário. Surge com 23% dos votos contra 49% de Marques Mendes; com 24% contra 47% de Gouveia e Melo; com 24% contra 45% de Seguro. Para o caso de Seguro e Mendes se encontrarem a 8 de fevereiro, o social-democrata surge com 37% das intenções de voto contra 25% do socialista e no cenário de uma segunda volta entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, a pesquisa conclui que o ex-comentador levaria a melhor com 35% contra 31%.

A sondagem da Intercampus tem uma amostra de 611 entrevistas recolhidas através de entrevista telefónica entre os dias 12 e 16 de dezembro. Tem uma margem de erro de 4%. Já a do ICS/ISCTE recolheu 903 entrevistas e a taxa de erro é de 3,25%.