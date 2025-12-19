A PSP foi acionada para desacatos no Mercado de Benfica na tarde desta sexta-feira, que envolveram dez pessoas, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

Fonte da PSP indica que o alerta foi recebido por volta das 15 horas e que estão envolvidos cerca de dez indivíduos de nacionalidade romena. Foram identificados, mas não foram feitas detenções.

As autoridades também recolheram invólucros de munições no local. Não há feridos resultantes destes desacatos.

O caso vai agora ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).