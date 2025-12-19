O serviço de Gastrenterologia do Hospital São João, no Porto, que atualmente tem uma parte a funcionar em instalações provisórias com “condições limitadas”, vai ser renovado e ampliado num projeto de 3,6 milhões de euros, indicou esta sexta-feira a ULS.

Em resposta à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde São João (ULSSJ) avançou que o concurso público será lançado nos próximos dias e que o projeto inclui a construção e requalificação de um novo Centro de Endoscopia Digestiva.

A ULSSJ estima que a empreitada esteja concluída no verão de 2026.

“O presente investimento visa essencialmente requalificar e modernizar os espaços físicos onde funciona o Serviço de Gastrenterologia/Centro de Endoscopia Digestiva, estando igualmente prevista a ampliação da área afeta”, acrescentou a fonte.

O investimento total é de 2,95 milhões de euros, mais IVA, e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Atualmente, uma “parte significativa” da atividade deste serviço decorre em instalações provisórias, implantadas há mais de uma década, que apresentam “condições físicas e técnicas limitadas”.

À Lusa, a ULSSJ explicou que “as deficiências estruturais afetam o fluxo de utentes e profissionais, o controlo ambiental e a eficiência logística, traduzindo-se em custos de manutenção elevados”.

Este projeto visa substituir integralmente as estruturas provisórias pela construção e requalificação definitiva de um novo Centro de Endoscopia Digestiva, que ficará localizado no edifício sul, no piso 2 do Hospital de São João.

“[Esta medida] reforçará a capacidade assistencial, científica e formativa da ULS São João, contribuindo para uma rede hospitalar mais moderna, eficiente e sustentável e consolidando a instituição como referência nacional em Gastrenterologia e Endoscopia Digestiva”, acrescenta a ULS, apontando que esta é uma unidade “altamente diferenciada, responsável pela realização de exames e procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos de elevada complexidade”.

Além da resposta assistencial à população da região Norte, este centro tem vindo a desempenhar funções de ensino, formação e investigação.

O projeto total para o serviço de gastrenterologia inclui a criação de salas de exames, recobro e apoio clínico “devidamente segregadas”, bem como áreas técnicas e de apoio (lavagem, esterilização, zonas limpas e sujas diferenciadas), instalações de conforto e acolhimento humanizado para doentes e acompanhantes e a integração de sistemas digitais de monitorização e gestão clínica.

“A nova infraestrutura garantirá fluxos funcionais otimizados, melhoria do controlo ambiental e de infeção, aumento da capacidade assistencial e melhores condições de trabalho para os profissionais”, conclui a ULSSJ.