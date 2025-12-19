A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 84 pessoas no primeiro dia da operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, entre elas 15 por condução em estado de embriaguez e 12 por conduzirem sem carta.

A PSP registou na quinta-feira, na sua área de intervenção, um morto em acidente rodoviário, à semelhança da GNR.

Em comunicado, a PSP explica que entre as dezenas de detenções que fez na quinta-feira estão quatro casos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e nove por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 809 doses individuais.

Foram igualmente apreendidas duas armas de fogo, quatro armas brancas e uma outra, tendo sido detida uma pessoa por posse de arma proibida.

A PSP fiscalizou, na sua área de intervenção, 1.709 condutores e 16.532 viaturas por radar, detetando um total de 611 infrações rodoviárias.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a PSP destaca 164 por condução em excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por falta de seguro obrigatório, 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução, oito por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças; e duas por condução sob influência do álcool.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nas últimas 24 horas, a PSP registou 197 acidentes, dos quais resultaram um morto e 60 feridos (cinco graves e 55 ligeiros).

Tanto a PSP como a Guarda Nacional Republicada (GNR) iniciaram na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais.

As duas operações, que terminam a 4 de janeiro e têm duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 4 de janeiro.