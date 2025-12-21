O bombeiro que foi filmado a agredir a mulher na presença do filho de nove anos, em Machico, na Madeira, saiu em liberdade sob a condição de frequentar um curso de prevenção do alcoolismo e violência doméstica, noticiou a SIC citando o Diário de Notícias da Madeira.

O homem de 35 anos tinha ficado em prisão preventiva após a agressão que ficou gravada por uma câmara instalada na habitação e, mais tarde, passou a estar com pulseira eletrónica. Há quatro dias, refere a SIC, foi libertado sob a condição de frequentar um curso de prevenção do alcoolismo e de violência doméstica.

O jornal da Madeira revelou que nas declarações em tribunal a vítima terá dito que perdoou o agressor e contradisse as imagens, frisando que apenas foi agredida com um murro dentro de casa e que caiu.

O caso remonta ao dia 24 de agosto, altura em que a mulher, de 34 anos, foi agredida e o filho que assistiu às ações do pai e lhe pediu desesperadamente que parasse. Tudo ficou gravado pelas câmaras de vigilância. Nos dias seguintes, o tribunal terá considerado que se tratou de um episódio de violência isolado, já que a vítima prestou declarações e não relatou outros casos de agressões.

No entanto, de acordo com uma notícia da TVI, o homem nunca terá escondido as agressões, que dizia fazerem parte da sua “atitude de homem”. Testemunhas alegam também que era comum a mulher surgir com marcas de agressões, que justificava com pequenos acidentes domésticos.