Um homem de 39 anos morreu neste domingo no despiste do automóvel que conduzia, ocorrido na Estrada Nacional 123 (EN123), no concelho de Ourique, distrito de Beja, informaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às autoridades às 9h20.

O despiste do automóvel, que acabou por “embater numa árvore”, aconteceu por volta do quilómetro 51 da EN123, que faz a ligação entre Ourique e a localidade de Garvão, naquele concelho alentejano.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que o homem que morreu no acidente, de nacionalidade portuguesa, tinha 39 anos.

Tratou-se de “um despiste seguido de capotamento” e a EN123 não teve de ser cortada ao trânsito, até porque “a viatura ficou fora da via”, referiu a fonte da GNR.

O óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) mobilizada para o local.

Um total de 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, foram mobilizados para o sinistro, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM, que, além da VMER de Beja, enviou a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.

Também esta manhã, aconteceu um outro despiste no distrito de Beja, envolvendo uma viatura da GNR, na Estrada Nacional 2 (EN2), no concelho de Aljustrel, que provocou ferimentos ligeiros em dois militares da Guarda, tendo um outro sido assistido no local, de acordo com a Proteção Civil.

O alerta para este despiste, verificado ao quilómetro 614 da EN2, foi dado às autoridades às 09h50, acrescentou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Os militares da GNR que sofreram ferimentos ligeiros foram transportados para o hospital de Beja.

Para o local do sinistro foram mobilizados 11 operacionais, auxiliados por cinco veículos, entre bombeiros e GNR.