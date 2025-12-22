Nuno Markl revelou que sofreu um segundo Acidente Vascular Cerebral quando estava internado a recuperar do primeiro. Num episódio publicado este domingo do podcast “Isso não se diz”, de Bruno Nogueira e que contou com a participação de Filipe Melo, o humorista explicou que o segundo AVC atrasou a recuperação. Markl está hospitalizado há mais de um mês.

“Eu já me estava a mexer, vocês sabem, eu já mexia a mão, eu já segurava o telemóvel com esta mão, já conseguia lavar a cabeça com as duas mãos. O que o segundo fez, basicamente, foi não que regressasse a zero, mas a menos 30“, afirmou Nuno Markl. O locutor das manhãs da Rádio Comercial e apresentador do programa Taskmaster da RTP disse que este episódio “foi dos dias mais tristes” da sua vida.

Markl adiantou que o segundo AVC aconteceu quando as enfermeiras entraram para colocar uma maca no seu quarto. “As enfermeiras precisavam que eu desse um jeitinho com as pernas para meterem uma maca dentro do meu quarto. Eu, que já mexia as duas pernas, na boa. Só que de repente olho para o meu pé e está parado. Eu pensei ‘está preso em alguma coisa da mesa e eu não estou a conseguir mexer’. E percebi ‘não, está completamente solto só que não mexe, deixou de mexer outra vez e o braço também deixou de mexer'”, contou.

O locutor de rádio partilhou que o primeiro AVC foi hemorrágico, o que acontece quando há a rotura de uma artéria cerebral. O segundo, explicou Nuno Markl, foi isquémico, que ocorre quando o fluxo sanguíneo é obstruído e as artérias cerebrais ficam entupidas. “Para mim é um pacote todo, eu não consigo bem distinguir os dois”, admitiu.

O humorista disse que o médico lhe explicou que o seu caso era uma “raridade científica”. “Às vezes o que acontece é primeiro o isquémico e depois o hemorrágico. Agora um hemorrágico e depois o isquémico é uma coisa que não faz muito sentido em termos de ciência, mas calhou-me a mim”, afirmou. “Eles agora estão a tentar perceber como é que isto acontece, não sei se alguma vez vão perceber”, reconheceu.