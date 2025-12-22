Luís Marques Mendes lidera a mais recente sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN com 20,7% das intenções de voto. Em segundo lugar, está António José Seguro com 19,9% e em terceiro aparece André Ventura com 19,1%. A diferença entre a percentagem dos três candidatos a Belém é inferior à margem de erro.

Henrique Gouveia e Melo volta a cair e obtém 15% das preferências eleitorais, ao passo que João Cotrim Figueiredo está apenas a 0,1 pontos percentuais do almirante.

Fora do grupo dos cinco mais votados, António Filipe e Jorge Pinto têm 3,0% das intenções de voto cada. E Catarina Martins aparece na última posição, com 2,7%.

Para esta sondagem, foram entrevistadas 1.000 pessoas, entre os dias 11 e 19 de dezembro.

Na última sondagem publicada, realizada pela Universidade Católica, André Ventura aparecia em primeiro lugar. Contudo, o estudo revelava que existia um empate técnico na frente da corrida a Belém, com o líder do Chega com 22% dos votos, Luís Marques Mendes com 20% e Henrique Gouveia e Melo com 18%, após distribuição de indecisos. Isto porque a margem de erro era de 2,8%.