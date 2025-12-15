André Ventura aparece em primeiro lugar numa sondagem da Universidade Católica, publicada esta segunda-feira por RTP, Antena 1 e Público. Segundo este estudo de opinião há um empate técnico na frente da corrida a Belém, com o líder do Chega com 22% dos votos, Luís Marques Mendes com 20% e Henrique Gouveia e Melo com 18%, após distribuição de indecisos. Isto porque a margem de erro é de 2,8%.

A seguir, encontram-se António José Seguro com 16% e João Cotrim de Figueiredo com 14%. Por fim, há um terceiro grupo com quatro candidatos: Catarina Martins (3%), António Filipe (3%), Jorge Pinto (2%) e, pela primeira vez, Manuel João Vieira (menos de 1%). A sondagem contabilizou ainda 2% distribuídos entre votos noutros candidatos, brancos e nulos.

Esta sondagem coloca Ventura na liderança do Radar das Sondagens do Observador — lugar, até agora, ocupado por Marques Mendes.

Porém, numa quase certa segunda volta, Luís Marques Mendes levaria a melhor sobre o líder do Chega. O social-democrata venceria contra o Almirante (50% contra 42%, sem distribuição de indecisos), contra Ventura (69% contra 26%) e contra Seguro, o candidato que daria mais competição a Mendes (48% contra 42%).

A seguir ao ex-líder do PSD, o socialista é quem se sai melhor. O antigo secretário-geral do PS ganharia contra Ventura (66% contra 29%) e contra Gouveia e Melo, por uma margem reduzida (49% contra 44%). Já o almirante apenas ganharia ao líder do Chega (68% contra 25%), sendo que este último não consegue replicar na segunda volta o resultado da primeira.

Para este estudo de opinião, foram feitas 1185 entrevistas válidas, entre os dias 4 e 12 de dezembro.