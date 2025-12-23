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O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro cancelou nesta terça-feira, alegando motivos de saúde, aquela que seria a primeira entrevista que concederia desde que se encontra a cumprir pena de prisão por golpe de Estado.

A entrevista de Bolsonaro, previamente autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, estava marcada para a tarde desta terça-feira com o portal Metrópoles.

O portal divulgou o papel escrito à mão pelo próprio ex-Presidente: “informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde”.

Bolsonaro encontra-se numa cela especial na Polícia Federal, em Brasília, desde 22 de novembro, depois de ter sido condenado em 11 de setembro.

O ex-Presidente brasileiro, de 70 anos, aguarda agora pela lei aprovada na semana passada pelo Congresso que beneficia a redução da sua pena.

Contudo, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, já garantiu que vai vetar a lei.

A entrevista foi cancelada apenas dois dias depois dos médicos de Bolsonaro terem anunciado que o ex-Presidente terá de ser submetido em breve a duas cirurgias, uma para corrigir uma hérnia inguinal e outra para tentar atenuar as suas crises de soluços.

A sua equipa médica explicou que Bolsonaro terá de ser internado, mas não adiantou a data da operação, já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, nem a duração prevista do internamento.

O juiz Alexandre de Moraes negou na sexta-feira um novo pedido de prisão domiciliária apresentado pela defesa de Bolsonaro, devido a uma “ausência total dos requisitos legais para a concessão” do benefício e ao “reiterado incumprimento das medidas cautelares” que lhe tinham sido impostas.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, perturbações derivadas da facada que lhe foi infligida durante a campanha eleitoral de 2018.