Uma mulher de 57 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado no Itinerário Complementar 2 (IC 2) em Alcobaça, distrito de Leiria, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h17, envolvendo uma colisão entre duas viaturas ligeiras e um veículo pesado no IC 2 na zona de Aljubarrota, Alcobaça.

Do acidente resultou a morte de uma mulher de 57 anos, que conduzia uma das viaturas ligeiras, referiu fonte da GNR.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, INEM e GNR.