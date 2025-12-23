O bem-estar sénior é um dos pilares da missão do Lidl Portugal. Só na última década, a insígnia contribuiu com mais de um milhão de euros no apoio a mais de 40 projetos dedicados a esta parte da população, num fomento da sua participação ativa na sociedade, a melhoria da sua saúde, segurança e aprendizagem contínua. Foi com isto em mente, e sob o mote “Cuidar de quem já cuidou de nós vale mesmo a pena”, que o Lidl lançou, neste natal, a campanha que se compromete a fazer mais por quem faz parte da nossa história.

Afinal, quando olhamos para um rosto envelhecido é precisamente isso que vemos: histórias. Rugas que contabilizam a quantidade de sorrisos que se deu, cabelos brancos que perderam a sua cor para os dias vividos, braços que outrora nos carregaram, e vozes que nos transmitem a sabedoria e os ensinamentos de quem já por cá anda há muito tempo.

Assim, por cada embalagem de lombos ou postas de bacalhau certificado MSC vendida, 1€ reverteu para apoiar três instituições de cariz humanitário e social, que se dedicam ao bem-estar sénior. São elas: Associação Coração Amarelo – que presta apoio e companhia a pessoas idosas em situação de isolamento; Cruz Vermelha Portuguesa – que promove programas de envelhecimento ativo e autonomia; RUTIS, Rede de Universidades da Terceira idade – conhecida pelo seu trabalho de incentivo à aprendizagem contínua e participação social.

E a solidariedade dos clientes Lidl transformou uma simples compra em apoio social e com impacto ambiental positivo, já que todo o bacalhau da insígnia é certificado MSC, garantindo que o mesmo provém de práticas sustentáveis. Depois de 27 dias de campanha, serão entregues 326.100 euros, nesta que foi a iniciativa que reforçou o alinhamento da marca com as prioridades definidas no Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026.

“Este resultado é uma prova inequívoca de que os nossos clientes valorizam uma compra com propósito. Ver o nosso bacalhau – um produto central no Natal – a transformar-se num motor de solidariedade e sustentabilidade, é a prova de que iniciativas como esta valem mesmo a pena”, partilha Vanessa Romeu, Diretora de Corporate Affairs do Lidl Portugal, acrescentando como a insígnia tem vindo a reforçar o seu apoio a causas sociais desde o momento que chegou ao país, há 30 anos. “Apenas na última década, já investimos mais de 1 milhão de euros em projetos dedicados à população sénior, promovendo a autonomia, o bem-estar, a participação comunitária e o acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.”

O valor angariado será distribuído de forma equitativa pelas três instituições, com cada uma delas a receber 108.700 euros para desenvolver projetos dedicados ao combate à solidão, ao reforço dos apoios ao domicílio e à inclusão digital.

Conheça os projetos

Na Associação Coração Amarelo, o donativo contribuirá para o reforço do programa de apoio e companhia a pessoas seniores em situação de solidão. Este apoio concretiza-se em visitas presenciais, acompanhamento regular e apoio no transporte dos utentes, ajudando a prevenir o isolamento e a promover a inclusão na comunidade. Com 11 delegações e cerca de 500 beneficiários, a Associação Coração Amarelo desenvolve ainda convívios, passeios, eventos e assegura transporte para diversas atividades, como idas a espetáculos ou colónias de férias.

Já na Cruz Vermelha, o donativo do Lidl irá financiar o projeto “Bragança, Jovem Contigo”, permitindo reforçar a resposta direta aos seniores através da distribuição de bens essenciais, ações de promoção da saúde, atividades intergeracionais e iniciativas de literacia. O apoio contempla ainda recursos humanos, logística, monitorização e comunicação, assegurando o acompanhamento de cerca de 800 seniores. Este contributo possibilita a expansão do projeto de 26 para 114 aldeias, num território particularmente marcado pela desertificação e por um envelhecimento demográfico acentuado, como é o caso do distrito de Bragança.

O trabalho da Cruz vermelha não fica por aqui ↓ Mostrar ↑ Esconder Em Seia, a Delegação da Cruz Vermelha, atua há 4 anos no combate ao isolamento e solidão da população sénior, com recurso a uma unidade móvel que assegura acompanhamento psicossocial, visitas e atividades de estimulação cognitiva e sociocultural, com o projeto “Netos de Companhia”. Presente em oito localidades, será com a ajuda da iniciativa “Kit +Companhia Lidl”, que a intervenção chegará a 50% dos seniores presentes nas 21 freguesias do concelho.

Por fim, na RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade -, o valor obtido na campanha de Natal traduzir-se-á na ampliação da Universidade Sénior Virtual (USV), com a criação de uma plataforma online robusta, com foco na partilha de conhecimento e interação social. Este projeto inovador, já premiado com a distinção de Inovação Social pelo Instituto da Segurança Social, complementa os objetivos de inclusão digital no país. A otimização para acesso móvel é o fator chave para o crescimento: prevê-se que o número de utilizadores aumente de 1.000 para 12.000 no prazo de um ano, um avanço vital para apoiar seniores com mobilidade reduzida ou em isolamento.