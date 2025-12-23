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As forças russas lançaram mais de 600 drones e dezenas de mísseis contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça-feira, declarou a primeira-ministra ucraniana.

“O inimigo usou mais de 600 drones e dezenas de mísseis. Foi um ataque deliberado e cínico da Rússia em véspera do Natal. Numa altura em que as pessoas se preparam para as festas, o inimigo tentou deixar as famílias ucranianas sem eletricidade, sem aquecimento e sem qualquer sensação de segurança”, afirmou Yulia Svyrydenko na rede social Telegram.

A primeira-ministra ucraniana acrescentou que, imediatamente após o bombardeamento noturno, todos os serviços foram coordenados para eliminar as consequências do ataque.

Yulia Svyrydenko especificou que as instalações energéticas no oeste da Ucrânia foram as mais afetadas por este ataque combinado.

“Devido às ações inimigas em todo o país, tiveram de ser implementados cortes de energia programados. Serão suspensos assim que a situação no sistema energético se estabilizar”, observou.

A primeira-ministra sublinhou que as administrações militares regionais e todos os serviços relevantes já estão a trabalhar para restabelecer a energia o mais rápido possível, tendo sido mobilizados todos os recursos.

Yulia Svyrydenko acrescentou que o Ministério da Energia, em colaboração com a empresa estatal Ukrenergo, irá fornecer atualizações sobre o estado atual do sistema energético do país.