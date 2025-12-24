A Câmara de Celorico de Basto aprovou o orçamento municipal para 2026, com uma dotação de 45 milhões de euros, com votos favoráveis da maioria PSD e contra dos vereadores do PS, disse fonte oficial da autarquia à Lusa.

De acordo com um comunicado enviado esta quarta-feira à Lusa, o município liderado por José Peixoto Lima (PSD) fala no “maior orçamento de sempre”, com 45 milhões de euros onde destaca “quatro áreas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento do concelho: a saúde, a habitação, a educação e os parques empresariais/fortalecimento económico”.

Além da aprovação já feita pelo executivo municipal liderado pelo PSD, os social-democratas têm também maioria na Assembleia Municipal.

Como principais investimentos, o executivo refere que “está previsto um investimento de oito milhões de euros até 2029 para obras de beneficiação do Centro de Saúde e dos Postos Médicos do concelho”, sendo que “uma parte significativa da execução financeira deverá efetivar-se ao longo do ano de 2026”.

Quanto à habitação, a autarquia pretende “dar continuidade ao investimento na construção de habitação com rendas acessíveis nos centros urbanos de Gandarela, Fermil, Celorico e Mota, através da construção de edifícios de raiz, bem como através da reabilitação dos edifícios das antigas escolas primárias, num investimento até 2030 de 21 milhões de euros”.

Já na educação “está previsto um investimento de 10 milhões de euros até 2030 orientado para a reabilitação do parque escolar e equipamentos desportivos com ele interligado”.

O presidente da Câmara, citado no comunicado da autarquia, fala num “ciclo de continuidade e consolidação das estratégias e medidas que têm vindo a orientar o plano de ação do executivo nos últimos anos”.

O atual executivo compromete-se ainda, nos próximos quatro anos, com a “reabilitação e ampliação dos parques empresariais do concelho e ainda a construção de novos parques, espaços que se verificam cruciais enquanto motores de desenvolvimento económico, que originam a criação de emprego e atração de investimento, contribuindo para a competitividade do território e para atratividade de novos investimentos e áreas de negócio”.