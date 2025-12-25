Chegou algumas horas mais cedo o melhor presente de Natal para um apostador norte-americano da lotaria Powerball. Em pleno dia 24 de dezembro, foi atribuído, a uma única pessoa, um prémio de cerca de 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,5 mil milhões de euros), o segundo maior prémio de sempre da lotaria dos EUA entregue a um único apostador, adianta o New York Times.

O feliz contemplado, residente no estado do Arkansas, fez apenas uma aposta (num valor equivalente a dois euros), suficiente para acertar nos seis números do sorteio desta quarta-feira à noite. O vencedor agora poderá escolher entre receber o valor total em parcelas, ao longo de 30 anos, ou de uma só vez, sendo que, neste último caso, o valor total baixa para os cerca de 835 milhões de dólares (cerca de 710 milhões de euros).

O prémio total, de 1,5 mil milhões de euros, é mais de seis vezes superior ao maior prémio de sempre do Euromilhões, de 240 milhões de euros, entregue em dezembro de 2024 a um apostador austríaco.

O apostador premiado esta quarta-feira colocou fim a um período de três meses sem nenhum vencedor, durante o qual foram realizados 47 sorteios, com o valor máximo a avolumar-se.

O recorde do maior prémio acumulado da história da Poweball continua a cifrar-se nos dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), entregues em 2022 a um único apostador no estado da Califórnia.