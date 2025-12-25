De acordo com os dados avançados pela Associação Europeia dos Construtores de Automóveis (ACEA), nos países da União Europeia (UE), o número total de veículos transaccionados subiu 1,9%, valor que registaria uma queda sem o contributo dos modelos com mecânica 100% eléctrica ou híbrida plug-in (PHEV), uma vez que os primeiros viram o número de unidades vendidas aumentar 37,3%, enquanto os híbridos com baterias recarregáveis subiram 33,9%. Além dos eléctricos e PHEV, que viram as vendas crescer de forma palpável, o outro único segmento cuja procura subiu foi o que agrupa os híbridos e os híbridos ligeiros (mild hybrids) — os veículos electrificados mais acessíveis do mercado —, que viram as vendas aumentar 13,1%, uma vez que os motores a gasolina caíram 19% e os a gasóleo 24%.

Entre os dois segmentos do mercado que mais crescem, o dos veículos eléctricos vendeu em Novembro praticamente o dobro dos modelos PHEV (253.768 e 112.287 unidades, respectivamente), com a Volkswagen a ser o construtor que lidera o ranking das vendas de eléctricos, com 23.396 unidades, o que lhe concede uma magra vantagem sobre a Tesla (22.355), com a diferença de que enquanto a marca alemã aumentou as vendas 30% no mês, a norte-americana desceu 11%. Entusiasmante foi o desempenho da Renault, a 3.ª no ranking com 18.321 unidades, com o R5 E-Tech a ser responsável por 60% das transacções e ainda sem poder contar com a ajuda do R4 E-Tech. A BMW conquista a 4.ª posição (18.056), à frente da Skoda (17.805), seguidas da Audi (13.967) e da Mercedes (12.472). O top 10 das vendas encerra com a BYD (12.091), a Ford (11.577) e a Volvo (9.752).

Se a VW lidera entre os construtores que mais vendem eléctricos, nos modelos mais procurados pelos clientes o favoritismo aponta à Tesla, apesar de já não de forma tão evidente como anteriormente, antes da associação de Musk com Trump. O Model 3 foi o eléctrico mais vendido, registando 11.293 unidades, o que corresponde a um crescimento de 52,9% face ao ano anterior, batendo o Model Y (10.882), que caiu 37,6% por comparação com o mês homólogo de 2024. Surpreendentemente, o Skoda Elroq é o 3.º eléctrico mais vendido em Novembro, com 10.836 unidades, à frente de outro estreante, o R5 E-Tech, que atraiu 10.243 novos clientes, vendo o seu volume de vendas aumentar 149,9% face a 2024.

A seguir, na tabela dos eléctricos mais vendidos, surge o VW ID.7 (7.366), o que não deixa de ser curioso ao ser o maior e o menos acessível dos automóveis da gama ID, à frente do BMW iX1 (7.092), VW ID.4 (6.741), VW ID.3 (6.148), com o Skoda Enyaq (6.029) a ter sido o 9.º eléctrico mais desejado. O top encerrou em Novembro com o BYD Dolphin Surf (5.632), um dos modelos a bateria mais acessíveis do mercado.

No acumulado de vendas de eléctricos de Janeiro a Novembro, o líder continua a ser o Tesla Model Y com 127.067 unidades, apesar do restyling introduzido mais tarde (em Portugal teve lugar entre Março ou Abril e não nas versões mais acessíveis). É certo que o Model Y vendeu menos 30% do que lhe era habitual antes da incursão do seu CEO pela política, mas, ainda assim, deixou distante o mais pequeno e acessível Skoda Elroq, cujo desempenho não deixa de ser notável, ao contabilizar 81.576 novos registos. A 3.ª posição do ranking das vendas ficou entregue ao Tesla Model 3 (76.037), que deixou para trás o VW ID.4 (71.543), o Renault 5 E-Tech (70.361), o VW ID.3 (70.211) e o VW ID.7 (68.119). O top 10 encerra com o Kia EV3 (61.838), BMW iX1 (60.998) e Skoda Enyaq (59.710).